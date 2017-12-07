Пострадавшим в результате стрельбы в школе в Нью-Мексико оказывается помощь

В четверг, 7 декабря, в школе города Ацтек в северной части американского штата Нью-Мексико произошла стрельба.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Сан-Хуан Кена Кристизена. По его словам, стрелявший, который ранил 12 человек, уничтожен. Все ученики ближайших школ были эвакуированы. Раненым оказывается медицинская и психологическая помощь.

В настоящее время здание школы осматривают сотрудники правоохранительных органов. Школы в ряде других близлежащих городов были на время закрыты в связи с произошедшим.

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