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Поветкин поборется за титул интернационального чемпиона по боксу

Следующий бой боксер проведет 15 декабря в Екатеринбурге

Российский боксер в тяжелой весовой категории Александр Поветкин начал готовиться к своему следующему бою. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на компанию-промоутера «Мир бокса».

Уточняется, что поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге. Спортсмены будут бороться за титул интернационального чемпиона в тяжелом весе по версии WBO International – Всемирной боксерской организации.

Пока имя соперника Александра Поветкина не разглашается, оно будет известно в ближайшие дни. Подготовка Поветкина к бою будет проходить в Ксиловодске.

За свою профессиональную спортивную карьеру Александр Поветкин провел на ринге 34 боя, проиграв сопернику всего лишь раз. Также в 2002 году Поветкин получил звание Заслуженного мастера спорта Российской Федерации.

Ранее «Практика» сообщала о том, что двукратная чемпионка мира Софья Очигава была включена в тренерский совет Федерации бокса России.


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