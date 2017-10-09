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09 октября, в 15:21
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Поветкин проведет следующий бой в Екатеринбурге

Соперник боксера пока не определен

Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий бой, назначенный на 15 декабря 2017 года, в Екатеринбурге.

Боксер будет бороться за титул Всемирной боксерской организации WBO International, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Поединок состоится во Дворце игровых видов спорта. Кто выйдет на ринг против Поветкина, пока что неизвестно.

В декабре 2016 года российского боксера уличили в приеме допинга. Перед боем в Екатеринбурге с Бермейном Стиверном у Поветкина взяли кровь для допинг контроля. Результаты анализа показали наличие в крови допинга. Это привело к отмене боя со Стиверном.

Новым противником Поветкина стал французский боксер Жоан Дюап, который был нокаутирован российским спортсменом в шестом раунде.

 


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