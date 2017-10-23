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Повременный тариф в Екатеринбурге протестируют на частных перевозчиках

Новые "Екарты" будут выдавать с 25 по 27 октября

С 25 октября стартует новый этап тестирования повременного тарифа «Екарты» в Екатеринбурге, к которому подключат 13 частных перевозчиков с 20 маршрутами.

Тестирование продлится до конца ноября, сообщает портал «Наша Газета». Тестировать повременной проезд будут пассажиры со спецкартами «Екарты». Их можно получить с 25 по 27 октября на Малышева, 44.

Техдиректор компании «И-сеть» Наталья Тарарычкина рассказала, что предложение принять участие в тестировании отправили всем частным автобусным предприятиям города.

К началу зимы руководство города подведет итоги тестирования повременного тарифа на трамваях, автобусах и коммерческих маршрутах. Результаты передадут в комитет по транспорту, где будут принимать окончательные решения по стоимости тарифа и его ввода в действие.

Использовать повременные «Екарты» можно на маршрутах из Академического, на ЖБИ, КОР, Химмаш, в Кольцово и Сосновый бор.


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