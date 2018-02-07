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07 февраля, в 11:33
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Повышению быть? Госдума поддержала законопроект об увеличении МРОТ

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличат до прожиточного минимума

В среду, 7 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому МРОТ приравняют к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года, а не с 1 января следующего года.

Данное предложение внес на рассмотрение депутатов президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. В России МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц. Это 85% от величины прожиточного минимума.

«С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163 рублям, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года», – сказано в сообщении.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в пятницу, 26 января, в Госдуму президентом РФ был внесен проект закона об изменениях в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

 


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