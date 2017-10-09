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09 октября, в 09:50
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Пожарные потушили огонь в московском ТЦ «Синдика»

Спасатели просят людей воздержаться от посещения этого места, а также сохранять спокойствие

Представители МЧС устранили открытое горение в торговом центре «Синдика», который расположен на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале ГУ МЧС России по Московской области. Отмечается, что пожар был полностью ликвидирован в понедельник, 9 октября, в 07:03 по местному времени.

Также сотрудники ведомства, обращаясь к жителям российской столицы, попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике, а также отказаться от посещения торгового центра, в котором произошло открытое горение.

В МЧС напомнили, что в случае необходимости нужно обращаться к сотрудникам ведомства по Московской области. Это можно сделать, позвонив по телефону доверия 8-(498)-505-41-70 или набрав номер службы спасения — 01, а с сотового — 101 или 102.

Ранее «Практика» информировала о том, что спасатели эвакуировали около трех тысяч человек из горящего торгового центра «Синдика».


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