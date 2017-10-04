Познер призвал организаторов ТЭФИ перестать вручать лауреатам статуэтку «Орфей»

Журналист Владимир Познер, обращаясь к организаторам премии ТЭФИ, попросил их впредь не выдавать победителям конкурса статуэтку «Орфей» скульптора Эрнста Неизвестного и придумать собственную награду.

Об этом говорится в открытом письме, которое опубликовано на официальном интернет-портале Владимира Познера. Также журналист призвал отказаться от использования названия ТЭФИ.

Причиной просьбы отказаться от вручения «Орфея» стало то, что на переговорах с создателем данной скульптуры Познер пообещал мастеру, что выбор победителей премии всегда будет демократичным.

Кроме того, скульптор уточнил, может ли он надеяться на то, что если данное условие не будет соблюдено, то Познер сделает все возможное, чтобы эта статуэтка больше не вручалась, на что журналист ответил положительно.

На тот момент Владимир Познер являлся президентом Академии российского телевидения, поэтому он был вправе давать подобные обещания.

После того, как журналист согласился с двумя принципиальными требованиями известного скульптора, тот подписал контракт и впоследствии создал «Орфея».

Также Познер напомнил, что название ТЭФИ было придумано Марией Шаховой, а после утверждено руководством Академии. Он заявил, что юридические права на статуэтку «Орфея» принадлежат Академии российского телевидения, также как и название ТЭФИ.

Журналист сказал, что на данный момент порядок проведения данной премии не имеет ничего общего с демократичным выбором.

«Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании», — говорится в открытом письме.

В заключение Владимир Познер подчеркнул, что ему не хочется никого обидеть, а также не хочется начинать конфликт, поэтому надеется, что организаторы внемлют его письму и откажутся от использования как статуэтки, так и названия.