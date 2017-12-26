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Пранкеры Вован и Лексус снова устроили громкий розыгрыш

Очередной "жертвой" стал спикер Верховной Рады Украины

Пранкеры позвонили Андрею Парубию от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Интересно, что с украинским спикером беседовал”робот”, а точнее – полностью записанные фразы президента Парламентской ассамблеи. По словам пранкеров, Парубий “на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами”.

Как утверждает РИА Новости, реплики – это смонтированная запись разговора с Алли, которого они разыграли накануне, представившись Парубием.

От имени Алли пранкеры заявили Парубию, что в Евросоюзе опасаются провала референдума по вступлению Украины в НАТО. Спикер Рады ответил, что вопрос о референдуме необходимо обсудить с экспертами и западными партнерами.

“Но позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины”, — заявил Парубий.


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