Правительство Индии пожелало Путину удачи на предстоящих выборах

Глава и премьер-министр Индии телеграммой поздравили Владимира Путина с наступающими праздниками и пожелали ему успеха на предстоящих выборах главы государства, сообщает ТАСС.

Телеграмма поступила в посольство РФ в Индии в воскресенье, 31 декабря. В тексте письма представители правительства выразили уверенность в успешном дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

«Я с удовольствием вспоминаю июньский визит в Санкт-Петербург», – отметил премьер-министр Индии.

Также президент страны Рам Натх Ковинд в поздравительной телеграмме подчеркнул, что в этом году Россия и Индия отмечали 70-летие установления дипломатических отношений.