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Правительство Индии пожелало Путину удачи на предстоящих выборах

Поздравительная телеграмма была доставлена в посольство РФ в Индии 31 декабря

Глава и премьер-министр Индии телеграммой поздравили Владимира Путина с наступающими праздниками и пожелали ему успеха на предстоящих выборах главы государства, сообщает ТАСС.

Телеграмма поступила в посольство РФ в Индии в воскресенье, 31 декабря. В тексте письма представители правительства выразили уверенность в успешном дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

«Я с удовольствием вспоминаю июньский визит в Санкт-Петербург», – отметил премьер-министр Индии.

Также президент страны Рам Натх Ковинд в поздравительной телеграмме подчеркнул, что в этом году Россия и Индия отмечали 70-летие установления дипломатических отношений.


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