Правительство Каталонии огласило окончательные итоги референдума

Правительство Каталонии обнародовало официальные итоговые результаты прошедшего 1 октября референдума о независимости региона.

Об этом сообщает РИА Новости. В голосовании приняли участие около 2 миллионов 300 тысяч человек — явка, таким образом, составила 43,03%. За независимость проголосовали 90,18% избирателей. 7,83% проголосовали против. 1,98% опустили в урны пустые бюллетени.

Прошедший 1 октября референдум не признается правительством Испании, которое предпринимало попытки помешать его проведению. «Практика» сообщала о пострадавших в результате столкновений с полицией. Противодействие центральной власти не останавливает лидеров движения за независимость региона — глава Каталонии Карлес Пучдемон пообещал провозгласить суверенитет в самое ближайшее время.