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Правительство может ввести электронную регистрацию браков

Стать мужем и женой будет намного легче

Правительство Российской Федерации может ввести электронную регистрацию браков. Также возможно будет онлайн зарегистрировать рождение или усыновление ребенка, развод и другие акты гражданского состояния.

Такая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. В документе о внесении изменений в государственную программу “Юстиция” говорится: “Реализацию указанных задач планируется осуществить путем организации предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме”.

На данный момент оформить акты гражданского состояния по интернету нельзя.


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