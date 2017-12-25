Правительство может ввести электронную регистрацию браков

Правительство Российской Федерации может ввести электронную регистрацию браков. Также возможно будет онлайн зарегистрировать рождение или усыновление ребенка, развод и другие акты гражданского состояния.

Такая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. В документе о внесении изменений в государственную программу “Юстиция” говорится: “Реализацию указанных задач планируется осуществить путем организации предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме”.

На данный момент оформить акты гражданского состояния по интернету нельзя.