Правительство Франции отказалось от «Устава первой леди» из-за критики граждан

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по введению специального «Устава первой леди» вызвала резкую критику французов и была отменена. Елисейский дворец предложил альтернативный документ, названный «Хартия прозрачности».

«Устав», предложенный Макроном, должен был законодательно определить роль жены лидера государства, сообщает РИА Новости. Документ предполагал выделение денежных средств на деятельность первой леди — традиционно это подготовка приемов в Елисейском дворце.

Французы резко раскритиковали инициативу. Была создана онлайн-петиция о ее отмене, подписавшихся уже более 200 тысяч при необходимых для рассмотрения петиции 150 тысячах подписей. Масштабы критики граждан заставили власти предложить альтернативный документ, не требующий созыва парламента и внесения изменений в Конституцию. Среди прочего, хартия уточнит число помошников первой леди.

Конституционный совет Франции ранее запретил слежку за родственниками террористов, о чем сообщала «Практика».