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Правительство поблагодарило друзей Крыма за помощь полуострову

В общей сложности на Форум друзей Крыма прибыли представители более 30 стран

Вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов выразил благодарность зарубежным делегациям, которые прилетели на Форум друзей Крыма, за понимание воли жителей Крымского полуострова и помощь.

Как сообщает РИА Новости, данное мероприятие проходит в Ялте, причем организовано оно было впервые, в рамках форму будет основана Ассоциация друзей Крыма, а также принята воззвание-декларация о важности восстановления отношений между мировым сообществом и Крымом.

«Мы вас искренне приветствуем и благодарим вас за ваше желание и готовность возвысить свой голос в пользу восстановления нормальных конструктивных отношений в сегодняшнем мире», — цитирует вице-премьера крымского правительства издание.

Он также добавил, что благодарен за оказанную поддержку и понимание воли крымского народа.

Известно, что на мероприятие прибыли влиятельные политики, представители руководства правящих партий своих государств, министры, общественные деятели и многочисленные депутаты парламентов.

В общей сложности в Форуме друзей Крыма принимают участие представители свыше 30 государств мира.

Ранее «Практика» информировала о том, что австрийское внешнеполитическое ведомство сожалеет об отказе в визах крымским корреспондентам.


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