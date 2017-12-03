Правительство поддержало волонтерские проекты

На поддержку волонтерских проектов в течение 2017 года из Фонда президентских грантов было выделено около полутора миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС, по словам начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, данная сумма составляет 21 процент от всего объема распределенных фондом средств.

“В 2017 году поддержано 729 проектов на сумму 1,48 миллиарда рублей, в которых активную роль играют добровольцы”, – отметил чиновник.

Новиков подчеркнул также, что средства выделялись на проекты по всем 12 направлениям волонтерской деятельности, которым фонд оказывает поддержку на регулярной основе.