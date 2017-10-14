Правительство подписало конвенцию о борьбе с фальсификацией лекарств

Правительство РФ одобрило конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медпродукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения.

Подписанное постановление выложено на сайте правительства. Его предоставят президенту России для внесения на ратификацию в Государственную думу.

Конвенцию, которая вступила в силу с 1 января 2016 года, уже одобрили и подписали руководители 27 стран. Документ ратифицирован в Испании, Венгрии, Молдове, Гвинее, Армении, Албании, Бельгии, Франции, Буркина-Фасо, Турции и Украине.

Конвенция была подписана от имени Российской Федерации 28 октября 2011 года в Москве. Ратификация Конвенции поможет разработать механизм защиты мирового населения от рисков, связанных с продажей фальсифицированных лекарственных средств и медизделий.