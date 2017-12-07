Правительство РФ инвестирует средства в создание новых рабочих мест

В Правительстве РФ прошло заседание наблюдательного совета «Фонда развития моногородов», на котором было одобрено решение о финансировании проекта по созданию новых рабочих мест в моногородах, а также привлечение инвестиций.

Об этом сообщается в пресс-релизе некоммерческой организации. Объем средств для финансирования транспортной инфраструктуры в моногороде Сердобск со стороны ФРМ составит более 44 миллионов рублей. Общий объем инвестиций к 2020 году составит 1,4 миллиарда рублей, будет создано почти 170 рабочих мест. Окончание строительства запланировано на III квартал 2018 года.

Также из бюджета фонда будут выделены средства на развитие моногорода Сарапул в размере более 80 миллионов рублей. Они пойдут на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Объем привлеченных инвестиций к 2020 составит 160 миллионов рублей. Это позволит создать 100 новых рабочих мест.

Также было принято решение о финансировании расходов бюджетов Ивановской области и города Заринск. Фонд развития моногородов участвует в софинансировании расходов края и города по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта.