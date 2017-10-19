Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 18:27
Новости

Руководство России продолжит получать сокращенную зарплату

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал указ, по которому руководство России продолжит получать зарплату, сокращенную на 10%. Денежное вознаграждение сократится у президента, председателя правительства, сотрудников администрации Кремля и аппарата правительства.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года, сообщает «Интерфакс». Согласно этому документу регулярное снижение заработной платы президенту, премьеру и ряду чиновников продлится и в 2018 году. Причем продлено оно вплоть до 31 декабря включительно.

Впервые Путин подписал указ о выплате пониженного денежного вознаграждения в начале 2015 года, и с тех пор размер вознаграждения не увеличивался.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
19 сентября, в 11:15
«Большие города» за вторник, 19 сентября: в Крыму на средства региона восстановят Ялтинскую киностудию, лучница из Калининграда выиграла домашний Кубок России и бюджетникам на Камчатке в 2018 году повысят зарплату
Общество
05 октября, в 14:29
Здоровое будущее России
Новости
29 сентября, в 17:00
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо