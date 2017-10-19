Руководство России продолжит получать сокращенную зарплату

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал указ, по которому руководство России продолжит получать зарплату, сокращенную на 10%. Денежное вознаграждение сократится у президента, председателя правительства, сотрудников администрации Кремля и аппарата правительства.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года, сообщает «Интерфакс». Согласно этому документу регулярное снижение заработной платы президенту, премьеру и ряду чиновников продлится и в 2018 году. Причем продлено оно вплоть до 31 декабря включительно.

Впервые Путин подписал указ о выплате пониженного денежного вознаграждения в начале 2015 года, и с тех пор размер вознаграждения не увеличивался.