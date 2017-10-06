Правительство России выделило регионам порядка 10 млрд рублей на дороги

Власти Российской Федерации выделили порядка 10 миллиардов рублей на восстановление и прокладку дорог в регионах страны.

Распоряжение о финансировании опубликовано на официальном интернет-портале правительства России. Отмечается, что средства выделены в объеме 9,857 миллиардов рублей.

Деньги распределены между различными российскими регионами и предназначены для специальных программ, ориентированных на сферу дорожного хозяйства.

Принятое властями решение будет способствовать усовершенствованию и развитию сети автомобильных трасс общего пользования как регионального, так и межмуниципального и местного значения.

Ранее «Практика» информировала о том, что Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор по строительству и ремонту дорог.