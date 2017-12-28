Правительство Тайваня уничтожит более 200 000 паспортов

Тайвань был вынужден уничтожить около 200 000 паспортов, после того как дизайнеры случайно использовали образ аэропорта Вашингтона Даллеса, а не Тайвань Интернейшнл, сообщает UPI.

Первый человек, заметивший ошибку и выложивший фото на Facebook, назвал фотографию «51-м штатом Америки», прежде чем изображение было широко распространено в микроблоге Weibo в Китае.

Первоначально МИД Тайваня отрицал это утверждение, добавив, что образ был «100-процентным тайваньским декором», но позже отступил, объяснив, что дизайнеры искали вдохновение в Интернете и ошиблись, приняв аэропорт Даллеса за крупнейший аэропорт Тайваня.

Министерство иностранных дел Тайвань признало во вторник, что ему нужно будет отозвать 285 паспортов, добавив, что все копии ошибочного паспорта будут заменены, а новый дизайн будет напечатан и готов в январе.