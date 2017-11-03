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Праздник «Я горжусь, что родился в Сибири» пройдет в Иркутске

Акция приурочена к юбилею Иркутской области и Дню народного единства

В субботу, 4 ноября, в Иркутске состоится съезжий праздник «Я горжусь, что родился в Сибири», приуроченный к 80-летию Иркутской области и Дню народного единства в России.

Как сообщается на официальном портале Иркутской области, в культурной акции примут участие 39 творческих коллективов из 11 муниципалитетов региона. Торжественно откроет праздник губернатор области Сергей Левченко.

В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, состоится выставка декоративно-прикладного творчества «Земли Сибирской золотые россыпи» и областной фестиваль-конкурс игрового творчества «Игроград», в котором будет участвовать Дед Мороз из Великого Устюга.

Праздник проходит с 2014 года, он нацелен на поддержку и развитие талантов из разных уголков Иркутской области, повышение профессионального и исполнительского мастерства творческих коллективов.  Кроме того, культурная акция помогает сохранять и развивать российскую национальную культуру.


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