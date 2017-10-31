Предприниматели поборются за премию «Меценат года»

Представители благотворительных организаций, бизнесмены и деятели культуры из 20 регионов России стали претендентами на почетную награду «Меценат года».

Церемония награждения состоится 16 ноября в рамках VI Международного культурного форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Премия будет вручена в пяти номинациях: «Сохранение культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации», «Сохранение объектов культурного наследия», «Поддержка культуры села», «Сохранение и развитие национальных культур, народного творчества» и «Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России».

Экспертным советом предварительно было отобрано 28 проектов из 20 регионов России. Среди них проекты по строительству и модернизации объектов культурного наследия, благотворительной поддержке мероприятий и театральных постановок, реставрации музейных комплексов.

Напомним, ранее «Практика» писала, что Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек, в том числе 900 представителей из стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.