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Представитель Госдумы прокомментировал итоги выборов в Киргизии

Леонид Калашников считает, что победа Жээнбекова поможет избежать "очередных конфликтов"

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал первые данные ЦИК по выборам президента в Киргизии.

В беседе с журналистами телеканала RT политик рассказал, что, по его мнению, лидирующий кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков «потенциал очень хорошо сложится с политическим потенциалом Атамбаева».

Кроме того, Калашников отметил, что благодаря таким результатам удастся избежать конфликтов, и подчеркнул, что его радует наличие «российского вектора» у возможного будущего лидера Киргизии.

В воскренье, 15 октября, в Киргизии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигались 11 человек. Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, лидирует Сооронбай Жээнбеков, который был выдвинут правящей Социал-демократической партией (СДПК).

 

 


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