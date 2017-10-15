Представитель Госдумы прокомментировал итоги выборов в Киргизии

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал первые данные ЦИК по выборам президента в Киргизии.

В беседе с журналистами телеканала RT политик рассказал, что, по его мнению, лидирующий кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков «потенциал очень хорошо сложится с политическим потенциалом Атамбаева».

Кроме того, Калашников отметил, что благодаря таким результатам удастся избежать конфликтов, и подчеркнул, что его радует наличие «российского вектора» у возможного будущего лидера Киргизии.

В воскренье, 15 октября, в Киргизии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигались 11 человек. Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, лидирует Сооронбай Жээнбеков, который был выдвинут правящей Социал-демократической партией (СДПК).