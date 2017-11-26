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26 ноября, в 12:23
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Представитель МИД Южной Кореи прибудет в США

Он планирует обсудить с коллегами вопросы безопасности на Корейском полуострове

Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности Ли До Хун посетит США и обсудит с американскими коллегами северокорейский вопрос.

Как передает РИА Новости, пребывание представителя МИД Южной Кореи в США продлится с 28 ноября по 1 декабря.

В ходе визита он планирует поделиться с американскими коллегами своими взглядами на ситуацию в КНДР и ее ядерную программу. Ранее сообщалось, что Ли До Хун провел переговоры с представителями МИД России, Японии и Китая.

Кроме того, на понедельник, 27 ноября, запланирована консультация Ли До Хуна с заместителем главы российского министерства иностранных дел Игорем Моргуловым, который на данный момент находится в Сеуле. В частности, стороны обсудят урегулирование северокорейской ядерной проблемы.


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