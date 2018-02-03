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03 февраля, в 14:42
Новости

Представитель РФ при ООН назвал главную задачу нацдиалога в Сирии

По его мнению, цели удалось достичь

Василий Небензя, постпред РФ при ООН, назвал главную задачу России на конгрессе национального диалога Сирии. Он сообщил, что очень важно придать импульс женевскому процессу по урегулированию в Сирийской Арабской Республике (САР), а не подмять его под себя.

Такое заявление Небензя сделал в программе “Вести в субботу” на телеканале “Россия-1“. Он подчеркнул, что у России были открытые карты, а заявление о том, что РФ пытается подмять под себя женевский процесс по САР, не соответствовало действительности. Наоборот, Москва хотела придать процессу новый импульс – этого и удалось добиться на конгрессе.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января.  Главным итогом конгресса стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Ранее Praktika.ru рассказывала о ситуации в Сирии.


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