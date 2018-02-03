Представитель РФ при ООН назвал главную задачу нацдиалога в Сирии

Василий Небензя, постпред РФ при ООН, назвал главную задачу России на конгрессе национального диалога Сирии. Он сообщил, что очень важно придать импульс женевскому процессу по урегулированию в Сирийской Арабской Республике (САР), а не подмять его под себя.

Такое заявление Небензя сделал в программе “Вести в субботу” на телеканале “Россия-1“. Он подчеркнул, что у России были открытые карты, а заявление о том, что РФ пытается подмять под себя женевский процесс по САР, не соответствовало действительности. Наоборот, Москва хотела придать процессу новый импульс – этого и удалось добиться на конгрессе.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января. Главным итогом конгресса стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Ранее Praktika.ru рассказывала о ситуации в Сирии.