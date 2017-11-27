Представители РФ и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности

В понедельник, 27 ноября, представители российского и южнокорейского МИД провели встречу в Сеуле.

Как передает ТАСС, замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе рабочей поездки в Южную Корею встретился с южнокорейским коллегой Юн Сун Гу и со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

Они обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества стран, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, а также урегулирование кризиса на Корейском полуострове.

Как ранее сообщала “Практика”, 28 ноября спецпредставитель МИД Республики Корея Ли До Хун отправится в США, где проведет ряд встреч с американскими коллегами, в ходе которых также будет обсуждаться вопрос безопасности и урегулирования северокорейской ядерной проблемы.