Представители СПЧ встретятся с президентом

На встрече с президентом России Владимиром Путиным члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека намерены представить доклады на тему свободы собраний, наблюдения на выборах в единый день голосования, а также актуальные сведения по теме утилизации мусора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что данное мероприятие запланировано на 30 октября, сообщает ТАСС. Согласно заявлению председателя СПЧ Михаила Федотова, также на встрече будет затронут вопрос о совершенствовании механизма помилования, которую озвучит участница Совета, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Напомним, как ранее сообщала «Практика», глава президентского Совета по правам человека считает, что закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» содержит много ошибок и нуждается в исправлении.