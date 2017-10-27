Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 октября, в 18:28
Новости

Представители СПЧ встретятся с президентом

Члены Совета по правам человека передадут Владимиру Путину заранее подготовленные доклады

На встрече с президентом России Владимиром Путиным члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека намерены представить доклады на тему свободы собраний, наблюдения на выборах в единый день голосования, а также актуальные сведения по теме утилизации мусора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что данное мероприятие запланировано на 30 октября, сообщает ТАСС. Согласно заявлению председателя СПЧ Михаила Федотова, также на встрече будет затронут вопрос о совершенствовании механизма помилования, которую озвучит участница Совета, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Напомним, как ранее сообщала «Практика», глава президентского Совета по правам человека считает, что закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» содержит много ошибок и нуждается в исправлении.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 октября, в 14:17
Кремль предупредил США об ответных мерах за притеснение российских СМИ
Новости
06 октября, в 23:24
СПЧ предложил не призывать в армию желающих поступить в магистратуру
Новости
16 октября, в 14:33
Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо