Представители украинской власти вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что вместе с омбудсменом Валерией Лутковской отправилась на Донбасс.

Как сообщил ТАСС, Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря по формуле “306 на 74”. Ориентировочное время – 13:00 (14:00 по Москве).

В понедельник, 25 декабря, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по итогам встречи с и. о. главы провозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с главой ДНР Александром Захарченко и представителем Украины в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком сообщил, что Киев и Донбасс согласовали все условия по обмену пленными.

В середине ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой о содействии в проведении обмена. По словам Медведчука, Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с руководителями ДНР и ЛНР, в ходе которого они поддержали инициативу.

Обмен пленными между сторонами конфликта по формуле “всех на всех” в Донбассе не проводился уже больше года.