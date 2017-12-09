Премьер Чехии назвал причины возможных досрочных выборов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, назначенный на этот пост президентом Милошем Земаном, рассказал о причинах, которые могут привести к досрочным парламентским выборам.

«У нас есть 103 депутата в нижней палате парламента. Надеюсь, мы сможем убедить их поддержать нас», – сказал Бабиш в субботу в интервью газете Mlada fronta DNES.

По словам премьера, если не удастся договориться с правительством, будут инициированы новые выборы в парламент.

Также премьер-министр Чешской Республики заявил, что правительство страны готово внести финансовый вклад в защиту ливийской границы, через которую беженцы отправляются в Европу. Дискуссия по этому поводу длится долгое время между странами V4 (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Эти деньги должны пойти в фонд Италии, который использует их для защиты южной ливийской границы.