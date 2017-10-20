Премьер Дании: Турции не место в ЕС, пока президент — Эрдоган

Ларс Лекке Расмуссен, премьер-министр Дании, сделал громкое заявление. Он сообщил, что Турции нет места среди членов Евросоюза до тех пор, пока ее президент Эрдоган. При этом он не стал «рубить с плеча» и подчеркнул, что переговоры по этому вопросу необходимо продолжать.

Расмуссен отметил, что перспектива того, что Турция однажды станет членом Евросоюза, на данный момент является нереалистичной, пишет Russia Today. Несколько позже Ларс Лекке все же заявил, что он надеется на конструктивные переговоры с Эрдоганом.

Ранее «Практика» не раз писала о положении Турции на современной политической карте мира. В частности, Эрдоган делал заявления о том, что жизнь членов Еросоюза состоит исключительно из лжи.