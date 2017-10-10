Премьер Ирака исключил диалог с Иракским Курдистаном

Центральные власти Ирака отказались вести переговоры с курдской автономией до того, как итоги референдума о независимости Иракского Курдистана будут отменены. Об этом сообщил Хейдар аль-Абади, премьер-министр страны.

Политик подчеркнул, что диалог с автономией может строиться на трех принципах: единстве Ирака, уважении конституции страны и, конечно, отмене итогов референдума о независимости Иракского Курдистана, пишет ТАСС. Референдум прошел 25 сентября. Больше 90% людей, который в нем участвовали, проголосовали за то, чтобы отделиться от Ирака и стать независимым государством.

В Эрбиле сообщили, что готовы на два года отложить решение, принятое жителями, и пойти на контакт с Багдадом, чтобы обсудить и решить проблемы. Однако, в Багдаде пока отказались вести переговоры. Тем не менее, премьер-министр подчеркнул, что речь о разрыве отношений между столицей Ирака и Эрбилем не идет.