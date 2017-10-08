Премьер-министр Испании пообещал не допустить отделения Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой исключил отделение Каталонии от страны, он считает, что национальное единство сохранится, для этого правительство будет применять все инструменты, которые предусматривает законодательство.

«Мы помешаем тому, чтобы независимость произошла», — цитирует его газета El Pais. Рахой подчеркивает, что проблема Каталонии стала «битвой за Европу», и призывает жителей региона к возвращению в правовое поле.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости. В голосовании приняли участие около 2 миллионов 300 тысяч человек — явка, таким образом, составила 43,03%. За отделение от Испании проголосовали 90,18% избирателей. 7,83% проголосовали против. 1,98% опустили в урны пустые бюллетени.

Ранее «Практика» писала о том, что глава каталонского правительства (женералитата) Карлес Пучдемон объявит о независимости провинции в ближайшие дни.