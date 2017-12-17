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17 декабря, в 13:50
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Премьер Японии зарегистрировался в Instagram

У Синдзо Абэ уже больше 40 тысяч подписчиков

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завел свою первую официальную страницу в социальной сети Instagram, сообщает агентство ТАСС.

Всего за два дня на страницу политика подписались  свыше 40 тысяч пользователей. Пока Абэ опубликовал всего одну фотографию — два его снимка и табличка с именем и логотипом японской телепередачи, — которую он снабдил хэштегами «первый пост» и «новичок». Под фотографией премьер написал, что обещает вести страницу в 2018 году. Его первый пост набрал 18 тысяч «лайков».

В комментариях к первому снимку многие пользователи поздравили политика с появлением аккаунта, а некоторые японцы стали использовать площадку Instagram для жалоб и предложений. Например, пользователь под ником _iyoring пожаловалась, что японцы очень страдают от увеличения налогов, и попросила Абэ «что-нибудь с этим сделать».

Уточняется, что в соцсети Абэ использует ник shinzo_abe_921, где цифры, скорее всего, обозначают день и месяц его рождения — 21 сентября.

Сам премьер-министр пока подписался только на шесть аккаунтов. Среди них один принадлежит его супруге, другие — политику Тору Хасимото, двум членам кабинета министров и фигуристке Мао Асада.

 


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