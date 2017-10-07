Премьерный показ спектакля «Старший сын» состоится в театре на Таганке

В субботу, 7 октября, в 19:00 по московскому времени в театре на Таганке, расположенном в Москве, пойдет премьерный показ спектакля «Старший сын», который поставлен по пьесе знаменитого российского драматурга Александра Вампилова.

Как сообщает официальный интернет-портал театра, для постановки спектакля был приглашен актер, режиссер, художественный руководитель Новокуйбышевского театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе.

Согласно сюжетной линии двое молодых людей проводили знакомых девушек до дома, а потом поняли, что уже опоздали на электричку. В связи с этим им пришлось искать ночлег, и они не нашли ничего лучше, как проникнуть в дом к незнакомцу. Один из двух молодых людей представился незнакомому человеку как сын, и тот, вспоминая прошлое, допустил, что это возможно. Впоследствии юноше пришлось рассказать, что это неправда, однако незнакомец отказался в это поверить.

Отмечается, что премьера постановки состоится благодаря проекту «Репетиции» — режиссерской лаборатории, идея которой принадлежит руководителю театра на Таганке Ирине Апексимовой.