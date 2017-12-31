Премьеры России и Китая высоко оценили двустороннее сотрудничество стран

В воскресенье, 31 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян поздравили друг друга с наступающим Новым годом. В посланиях они высоко оценили развитие сотрудничестве между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на китайское новостное агентство «Синьхуа».

В частности, премьер Китая подчеркнул, что в результате ноябрьской встречи правительств двух стран удалось достигнуть важных решений по содействию всестороннему сотрудничеству.

Дмитрий Медведев также отметил, что стратегическое партнерство России и Китая находится на очень высоком уровне.