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Преподаватели школ искусств получат гранты мэра Москвы

В 2018 году их ждут ежеквартальные выплаты в размере 35 тысяч рублей

Правительство Москвы приняло решение присудить гранты всем штатным педагогам столичных школ искусств, которые будут направлены на повышение зарплат концертмейстеров, воспитателей, методистов и других работников.

Ожидается, что гранты получат около 6 тысяч педагогов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Выплата за 2017 год будет проведена в конце года. В 2018 году планируются ежеквартальные выплаты в размере 35 тысяч рублей. На каждого специалиста предусмотрено 140 тысяч рублей в год.

В конце мая правительство Москвы утвердило постановление о выдаче грантов столичным поликлиникам за лучшие показатели по профилактической работе.

Позднее министерство культуры России объявило о выдаче грантов лучшим спектаклям Биеннале театрального искусства, о чем писала «Практика».


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