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07 февраля, в 10:12
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Превзошли орбиту Марса: Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов

Авто отправится в путешествие по гелиоцентрической орбите

Электромобиль Tesla Roadster покинул ракету-носитель Falcon Heavy и вышел за пределы поля земного притяжения.

Владелец компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Тwitter отметил, что автомобиль превзошел орбиту Марса и продолжает идти к поясу астероидов. “Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов”, – написал Маск.

Ракета-носитель Falcon Heavy которая вывела на орбиту электромобиль Tesla. Ее третий ускоритель разбился в среду утром при попытке совершить вертикальную посадку. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре. По задумке Маска, авто отправится в путешествие по гелиоцентрической орбите.


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NeroSchwarz
Гость
NeroSchwarz

“Ракета-носитель Falcon Heavy, которая вывела на орбиту электромобиль Tesla, разбилась” — что за бред? Разбился только центральный бустер!

24 дней 3 часов назад