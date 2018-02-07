Превзошли орбиту Марса: Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов

Электромобиль Tesla Roadster покинул ракету-носитель Falcon Heavy и вышел за пределы поля земного притяжения.

Владелец компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Тwitter отметил, что автомобиль превзошел орбиту Марса и продолжает идти к поясу астероидов. “Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов”, – написал Маск.

Ракета-носитель Falcon Heavy которая вывела на орбиту электромобиль Tesla. Ее третий ускоритель разбился в среду утром при попытке совершить вертикальную посадку. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре. По задумке Маска, авто отправится в путешествие по гелиоцентрической орбите.