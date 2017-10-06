Президент Чехии назвал разницу в отношении к Крыму и Косово двойными стандартами

Милош Земан, президент Чехии, назвал отношение к Крыму и Косово политикой двойных стандартов. Он отметил, что референдум в Крыму и отторжение Косово от Сербии формируют совершенно разные мнения в обществе. Его возмутило, что случай с Крымом считается незаконной аннексией, а ситуацию с Косово — нормой.

Стоит отметить, что Земан критиковал отторжение Косово от Сербии и отказался назначить там посла Чехии, пишет РИА Новости. Пост до сих пор остается свободным.

Крым присоединился к России после того, как 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Ранее «Практика» не раз писала о том, что происходит в Крыму после присоединения к РФ.