Президент Чехии отказался извиняться за свои слова о Крыме

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не будет извиняться за свои слова о том, что присоединение Крыма к России — свершившийся факт.

Он подчеркнул, что это его личное мнение, на которое он имеет право. Кроме того Земан отметил, что даже если Украина потребует официального извинения, он не станет просить прощения, сообщает Lidovky.cz.

Ранее «Практика» писала о том, что Милош Земан подчеркивает разницу в отношении к ситуации с Косово и Крымом, называя это «двойными стандартами». Также он высказывал мнение о том, что Украина и Россия могли бы прийти к консенсусу, если бы РФ выплатила Киеву компенсацию за присоединение Крыма. Это вызвало острую негативную реакцию МИД Украины и премьер-министра Чехии.