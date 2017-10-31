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31 октября, в 21:02
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Президент Чехии поручил Бабишу сформировать правительство страны

"Пророссийский политик" стал премьером Чехии

Милош Земан, президент Чехии, предложил Андрею Бабишу сформировать правительство страны. Такое предложение поступило «пророссийскому политику», как его многие называют, во вторник, 31 октября.

Заявление Милош Земан сделал в замке Ланы — своей загородной резиденции, пишет ТАСС. Там он встретился с Бабишем, который возглавит кабинет министров, и рассказал журналистам о том, что ему предложил. Глава государства подчеркнул, что это первый шаг к созданию надежного и стабильного правительства.

Андрей Бабиш — долларовый миллиардер, который стал лидером движения «АНО». Название движения расшифровывается как «Акция недовольных граждан».


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