Президент Чехии посетит Екатеринбург в ноябре

В ноябре президент Чешской Республики Милош Земан в рамках визита в РФ посетит Екатеринбург.

Глава европейского государства подтвердил свою поездку на встрече с российской делегацией, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области. «В ноябре мне представится возможность реализовать свое обещание», — сказал Земан.

Губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев не раз подчеркивал стратегическое партнерство Свердловской области с Чехией. Станкостроительную продукцию совместного предприятия «ГРС-Урал» в 2017 году признали частью национального и экспортного бренда «Сделано в России».

В прошлом году товарооборот Свердловской области с Чехией превысил $250 миллионов. Это на 86% больше, чем в 2015 году. Такие показатели говорят о росте объема поставок металлоизделий и машиностроительной продукции.