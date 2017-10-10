Милош Земан: Россия могла бы предложить Украине компенсацию за Крым

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Москва и Киев могли бы прийти к компромиссу по поводу Крыма, для этого Украине необходимо договорится с Россией о денежных выплатах.

Предложение было сделано в ответ на вопрос члена украинской делегации, замглавы фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в ПАСЕ, пишет ТАСС.

Земан подчеркнул, что Крым — это уже свершившийся факт. Он предлагает Украине забыть о полуострове, а России выплатить Киеву какие-то компенсации либо в денежном эквиваленте, либо в форме бесплатных поставок нефти или газа.

«После этого что можно сказать, разве что пусть Земан продаст Карловы Вары России», — заявил в ответ на заявление Земана Гончаренко и ушел.

В середине сентября сообщалось, что Европейский союз не признает проведение выборов на полуострове Крым, объясняя это тем, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.