Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 16:11
Новости

Милош Земан: Россия могла бы предложить Украине компенсацию за Крым

Президент Чехии посоветовал Киеву забыть о полуострове

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Москва и Киев могли бы прийти к компромиссу по поводу Крыма, для этого Украине необходимо договорится с Россией о денежных выплатах.

Предложение было сделано в ответ на вопрос члена украинской делегации, замглавы фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в ПАСЕ, пишет ТАСС.

Земан подчеркнул, что Крым — это уже свершившийся факт. Он предлагает Украине забыть о полуострове, а России выплатить Киеву какие-то компенсации либо в денежном эквиваленте, либо в форме бесплатных поставок нефти или газа.

«После этого что можно сказать, разве что пусть Земан продаст Карловы Вары России», — заявил в ответ на заявление Земана Гончаренко и ушел.

В середине сентября сообщалось, что Европейский союз не признает проведение выборов на полуострове Крым, объясняя это тем, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
сегодня, в 14:09
Президент Чехии посетит Екатеринбург в ноябре
Новости
12 сентября, в 00:35
В Евросоюзе отказались признать итоги выборов в Крыму
Новости
06 октября, в 01:08
Президент Чехии назвал разницу в отношении к Крыму и Косово двойными стандартами

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо