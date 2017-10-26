Президент ФРГ констатировал наличие нерешенных вопросов с Россией

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал наличие некоторых нерешенных вопросов с Россией.

Об этом он рассказал после официальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Штайнмайер отметил, что между странами еще не полностью налажены дипломатические отношения. «Есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине», — заявил политик.

Он также добавил, что Германию не устраивает настоящее положение дел, и она будет настаивать на скорейшем разрешении конфликта. В последние годы Россия и Германия перестали доверять друг другу, поэтому надо уходить от упреков и недопонимания и находить компромиссные решения в спорных вопросах.

Тем не менее, отношения двух стран постоянно развиваются. Оба государства выражают готовность к совместной работе. Об этом заявляет как президент России, так и глава ФРГ.