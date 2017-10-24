Президент Германии распустил правительство

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил увольнительные грамоты членам прежнего кабинета министров, тем самым распустив правительство, а также выразил благодарность за успешную работу на своих постах.

Мероприятие прошло в официальной резиденции президента, дворце Бельвю, сообщает телеканал N24, который вел прямую трансляцию. Также Штайнмайер обратился и к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой продолжить исполнять обязанности главы кабмина, пока не будет сформировано новое правительство.

Во вторник, 24 октября, на заседании бундестага 19-го созыва также был избран президент парламента, его место занял министр финансов Вольфганг Шойбле.

Согласно официальным результатам, по итогам прошедших 24 сентября выборов большинство мест в бундестаге 19-го созыва сохранил за собой Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель — 200 из 709 мест (26,8%).

Ранее «Практика» писала о том, что в Германии начались выборы в бундестаг.