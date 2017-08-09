Президент Ирана утвердил трех женщин на должности в правительстве

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани назначил на официальные должности в правительстве страны трех женщин.

Как сообщает официальный интернет-портал иранского лидера, на замену вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, который ранее заявил, что покидает свой пост, была утверждена Лая Джунейди.

Заместителем президента по делам женщин и семьи в новом правительства назначена Масуме Эбтекар, которая сменила на этой должности Шахиндохт Молдарведи. Ее, в свою очередь, президент перевел в отдел по правам граждан, утвердив своим помощником.

Хасан Роухани во вторник, 8 августа, отправил в парламент список кандидатов для утверждения на должности в новом кабинете министров. Отмечается, что в переданном перечне не фигурируют женские имена.

Единственной женщиной, которая занимала министерский пост с момента образования республики, была Марзие Вахид Дастджерди. Она была министром здравоохранения и медицинского образования.

Ранее «Практика» информировала о том, что избранный на второй срок президент Ирана принес присягу.