Президент Казахстана утвердил переход на латиницу до 2025 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил поэтапный перевод казахского языка с кириллицы на латиницу.

«Постановляю правительству Республики Казахстан образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, принять иные меры по реализации настоящего указа, в том числе организационного и законодательного характера», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

В настоящее время жители Казахстана пользуются алфавитом на кириллице из 42 букв, он был разработан Сарсеном Аманжоловичем и введен в 1940 году. Утвержденный алфавит, основанный на латинской графике, включает в себя 32 буквы. Некоторые звуки будут обозначаться буквами с апострофами.