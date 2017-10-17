Президент Колумбии предложил Венесуэле выход из политического конфликта

Президент Колумбии Хуан Сантос выразил обеспокоенность сложившемся политическим конфликтом в Венесуэле после проведенных выборов губернаторов.

Он считает, что в стране необходимо провести всеобщие выборы. Заявление Сантоса было сделано после публикации властями Венесуэлы официальных данных избирательных штабов, сообщает РИА Новости.

Выборы губернаторов в Венесуэле прошли 15 октября, проправительственная Единая социалистическая партия получила одобрение большинства избирателей. Оппозиция страны выиграла в пяти штатах.

Оппозиционеры не признают итогов губернаторских выборов и требуют полного пересчета голосов, отказываясь до этого идти на какие-либо переговоры с действующей властью.

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