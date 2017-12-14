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14 декабря, в 14:45
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Президент намерен ввести регулирование тарифов ЖКХ

Путин считает завышенную плату за коммунальные услуги проблемой

Президенту РФ в ходе пресс-конференции был задан вопрос о недобросовестных управляющих компаниях и завышеннии тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Владимир Путин считает, что зашкаливающие платежи должны быть незамедлительно отрегулированы.

Он также добавил, что ответственные за решение данных вопросов лица явно плохо их прорабатывают. Кроме того, особняком стоит проблема завышенных тарифов на оплату ЖКУ в военных городках, отметил президент.

“Я не считаю, что ситуация разрешается позитивно”, – заявил Путин.

Глава государства призвал ввести ограничения по коммунальным платежам.


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