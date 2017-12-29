Президент подписал закон о “налоговой амнистии”

Освобождение от земельного налога владельцев земельных участков до шести соток и списание их долгов по имущественным налогам – это содержание Федерального Закона “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, опубликованного на портале правовой информации.

Напомним, 26 декабря верхняя палата Федерального Собрания РФ одобрила закон, позволяющий списать физическим лицам задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года. С этой инициативой Президент России Владимир Путин выступил на своей ежегодной большой пресс-конференции.