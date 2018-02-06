Президент Польши подпишет закон о Холокосте

Несмотря на международные протесты, президент Польши Анджей Дуда объявил во вторник, что он подпишет противоречивый закон о Холокосте.

Закон уже вызвал дипломатический кризис с Израилем. Он предусматривает штрафы или тюремное заключение сроком до трех лет, если кто-то «публично противоречит фактам» и приписывает ответственность за нацистские преступления, совершенные «третьим рейхом», польскому народу или государству, сообщает FR.

Противники закона жалуются, что закон может быть использован польским правительством, чтобы отрицать случаи, доказывающие ответственность Польши за доказанные преступления, совершенные против евреев. По их мнению, закон также ставит под угрозу свободу слова.

В конце января Praktika.ru подробно рассказывала о понятии и периоде Холокоста. С 1935 года до конца Второй мировой войны нацисты систематически уничтожали представителей других национальностей. Их преступления считаются одними из самых страшных в истории человечества.