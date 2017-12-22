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Президент поздравил россиян с Днем энергетика

Путин отметил добросовестность, профессионализм и компетентность работников энергетической отрасли

В пятницу, 22 декабря, в ряде стран Содружества независимых государств, в том числе и в России, отмечают День энергетика. С профессиональным праздником работников энергетической промышленности поздравил президент России Владимир Путин.

“Работая в стратегически важной для отечественной экономики отрасли, вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами, – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Минэнерго РФ. – Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму и компетентности российских энергетиков ведётся строительство новых мощностей и сетевой инфраструктуры, реализуются крупные высокотехнологичные проекты”.

Путин подчеркнул, что перед энергетиками стоят важные задачи, среди которых он отметил модернизацию оборудования, рост энергоэффективности и повышение доступности энергетических услуг. Также президент добавил, что специалистам необходимо использовать опыт зарубежных коллег.

В заключение Путин выразил убежденность в том, что российские энергетики будут и дальше трудиться на благо страны.


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